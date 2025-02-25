Брат Захаряна: Арсен будет готов к матчу с «Барселоной»

Братрассказал о травме российского полузащитника

«Все известно, к "Барсе" будет готов. Не стали рисковать. Прошу не забывать, что Арсен не играл восемь месяцев.

Тренировки тренировками, но не быть в игровом тонусе восемь месяцев — это огромная потеря. И тут он выходит и играет хороший, плотный тайм.

Нагрузка сразу дала о себе знать. Ничего страшного не произошло, все под наблюдением, никакой серьезной травмы», — написал Давид Захарян на своей странице в телеграме.

Календарь и таблица испанской Примеры

В матче последнего тура против «Леганеса» (3:0) в чемпионате Испании Захарян появился на поле в основном составе и забил первый мяч уже на 12-й минуте.