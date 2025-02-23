ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Андронов«Жду "Баварию" в финале Лиги чемпионов». Алексей Андронов — о жеребьевке ЛЧ и лучших зимних приобретениях РПЛ
    Все новости спорта

    Консейсау: Мы — «Милан», и мы принимаем критику вместе

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Торино
    Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау высказался о матче против «Торино» (1:2).

    Сержиу Консейсау
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сержиу Консейсау

    «Я приношу извинения болельщикам, которые присутствовали на последних матчах. Последние 12-15 пропущенных голов были по большей части результатом невынужденных ошибок. Дело не в стратегии или расстановках, я часто удивляюсь, как такое вообще возможно.

    К перерыву "Торино" вел со счетом 1:0, не нанеся ни единого удара по воротам, в то время как мы не забили пенальти и упустили еще несколько моментов. Случается всякое, и мы должны стать сильнее, реагируя на это. Я понимаю, что игрокам тоже нелегко, когда лучшим игроком "Торино" был вратарь, а у нас было 30 попыток забить.

    Недовольство фанатов? Они абсолютно правы. Именно мы виноваты в том, что не выигрываем, поэтому, естественно, ожидания выше. Нас не устраивает критика в адрес директоров, игроков или персонала. Мы — "Милан", и мы принимаем критику вместе», — цитирует Консейсау Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» с 41 очком идет седьмым в Серии А. «Торино» (31) на 11-м месте.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Реал» «Жирону»?
  • «Реал» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли «Наполи» наконец-то победить?
  • «Комо» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Очередная возможность «Баварии» отдалиться от «Байера»
  • «Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Реал — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Комо — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эмполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры