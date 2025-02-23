Консейсау: Мы — «Милан», и мы принимаем критику вместе

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«Я приношу извинения болельщикам, которые присутствовали на последних матчах. Последние 12-15 пропущенных голов были по большей части результатом невынужденных ошибок. Дело не в стратегии или расстановках, я часто удивляюсь, как такое вообще возможно.

К перерыву "Торино" вел со счетом 1:0, не нанеся ни единого удара по воротам, в то время как мы не забили пенальти и упустили еще несколько моментов. Случается всякое, и мы должны стать сильнее, реагируя на это. Я понимаю, что игрокам тоже нелегко, когда лучшим игроком "Торино" был вратарь, а у нас было 30 попыток забить.

Недовольство фанатов? Они абсолютно правы. Именно мы виноваты в том, что не выигрываем, поэтому, естественно, ожидания выше. Нас не устраивает критика в адрес директоров, игроков или персонала. Мы — "Милан", и мы принимаем критику вместе», — цитирует Консейсау Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» с 41 очком идет седьмым в Серии А. «Торино» (31) на 11-м месте.