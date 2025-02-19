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    Тикнизян: Я был в коматозном состоянии, но сейчас все хорошо

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отметил, почему первая часть сезона-2024/25 сложилась для него хуже, чем аналогичный отрезок сезона прошлого.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Скажу, что потеря места в составе, все эти разговоры о "Севилье" и так далее — все понемногу — накопилось, и в какой-то момент мой запас ресурса под названием "стрессоустойчивость" оказался исчерпан. Я был в таком коматозном состоянии.

    Но сейчас все хорошо, я прошел через это и готов провести лучшую вторую часть сезона!» — сказал Тикнизян «СЭ».

    В текущем сезоне у Тикнизяна 16 матчей и два забитых гола, при этом лишь дважды Наир провел на поле все 90 минут.

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