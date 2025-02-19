Тикнизян: Я был в коматозном состоянии, но сейчас все хорошо

Защитник «Локомотива»отметил, почему первая часть сезона-2024/25 сложилась для него хуже, чем аналогичный отрезок сезона прошлого.

«Скажу, что потеря места в составе, все эти разговоры о "Севилье" и так далее — все понемногу — накопилось, и в какой-то момент мой запас ресурса под названием "стрессоустойчивость" оказался исчерпан. Я был в таком коматозном состоянии.

Но сейчас все хорошо, я прошел через это и готов провести лучшую вторую часть сезона!» — сказал Тикнизян «СЭ».

В текущем сезоне у Тикнизяна 16 матчей и два забитых гола, при этом лишь дважды Наир провел на поле все 90 минут.