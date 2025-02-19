Компани: За последние шесть дней «Бавария» потратила много энергии

Наставник мюнхенской «Баварии»подвел итоги ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1). Встреча состоялась 18 февраля в Германии.

«Это тяжелая ничья. Думаю, у нас было много шансов во втором тайме, мы могли забить два-три гола. Важен контекст. За последние шесть дней мы потратили много энергии. В итоге мы на восемь очков опережаем ближайшего преследователя в Бундеслиге и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Теперь у нас есть время на восстановление. Конечно, мы всегда хотим доминировать и быть намного сильнее соперника, особенно на своем стадионе, но результат всегда важнее всего. Мы извлечем уроки из этой игры», — приводит слова Компани Bayern&Germany в соцсети X.

В первом матче мюнхенский клуб победил в гостях со счетом 2:1.