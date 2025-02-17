ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александер ИсакТрансферный дайджест. 11 — 17 февраля
    Все новости спорта

    Агент Макарова: Денис продолжит играть в московском «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Трансферы Суперлига Турции Футбол Турции
    Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова, развеял слухи об уходе игрока из клуба.

    Денис Макаров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Макаров

    «Денис — футболист "Динамо". Какие‑то слухи идут, но я не готов их поддерживать. Про Турцию тоже слух, так можно про многие страны говорить. Конкретики нет. Он игрок "Динамо", это хороший клуб. Будет бороться за место в старте "Динамо". Почему нет? Он хороший футболист, покажет еще себя», — сказал Кигинько «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сегодня некоторые СМИ сообщили, что 26-летний Макаров в ближайшее время перейдет в один из турецких клубов («Гезтепе» или «Эюпспор»). За «Динамо» он выступает с 2021 года, в этом сезоне сыграл 6 матчей в РПЛ и забил один мяч.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Райо Вальекано» много не забьют
  • «Барселона» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Канадцы нанесут разгромное поражение финнам
  • Финляндия — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Сандерленд» наберет очки в игре с лидером Чемпионшипа?
  • «Лидс» — «Сандерленд». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Финляндия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Лидс — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бенфика — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.66
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Завтра в 23:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры