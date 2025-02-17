Агент Макарова: Денис продолжит играть в московском «Динамо»

Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо», развеял слухи об уходе игрока из клуба.

«Денис — футболист "Динамо". Какие‑то слухи идут, но я не готов их поддерживать. Про Турцию тоже слух, так можно про многие страны говорить. Конкретики нет. Он игрок "Динамо", это хороший клуб. Будет бороться за место в старте "Динамо". Почему нет? Он хороший футболист, покажет еще себя», — сказал Кигинько «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что 26-летний Макаров в ближайшее время перейдет в один из турецких клубов («Гезтепе» или «Эюпспор»). За «Динамо» он выступает с 2021 года, в этом сезоне сыграл 6 матчей в РПЛ и забил один мяч.