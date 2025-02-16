Слот: Соперник играл все лучше и лучше, мы — все хуже и хуже

Главный тренервысказался о трудовой победе над(2:1).

«Второй тайм получился психологически тяжелым, потому что мы думали, что забили третий гол, потом думали, что заработали пенальти, но в обоих эпизодах судья правильно разобрался.

Соперник играл все лучше и лучше, мы — все хуже и хуже. Нам пришлось показать другую сторону своего характера, и мы это сделали, доведя матч до победы.

Мы провели много прекрасных игр, но если ты хочешь что-то выиграть, надо побеждать и в тяжелых матчах, когда показываешь не лучший свой футбол. Мы были близки к победе в среду, а сегодня нам удалось выстоять», — приводит слова Слота BBC.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» — на 17-й позиции (19).