Официально: Луис Энрике продлил контракт с ПСЖ

Луис Энрике — главный тренер ПСЖ Фото: globallookpress.com
Стало известно, что наставник продлил соглашение с ПСЖ до лета 2027-го года.
«Я очень рад продолжить эту историю с "Пари Сен-Жермен". Чувствую себя здесь очень комфортно. У нас есть всё необходимое для проведения работы в наилучших условиях. Я думаю, что будущее выглядит очень светлым, и надеюсь добиться ещё больших успехов с этим клубом», — приводит слова Энрике пресс-служба парижского клуба.
Напомним, что тренер возглавил ПСЖ летом 2023-го года. Под руководством Луиса Энрике парижане выиграли чемпионат Франции, а также кубок страны и дважды Суперкубок.