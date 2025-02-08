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    • Официально: Луис Энрике продлил контракт с ПСЖ
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    Официально: Луис Энрике продлил контракт с ПСЖ

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ
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    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ

    Стало известно, что наставник продлил соглашение с ПСЖ до лета 2027-го года.

    «Я очень рад продолжить эту историю с "Пари Сен-Жермен". Чувствую себя здесь очень комфортно. У нас есть всё необходимое для проведения работы в наилучших условиях. Я думаю, что будущее выглядит очень светлым, и надеюсь добиться ещё больших успехов с этим клубом», — приводит слова Энрике пресс-служба парижского клуба.

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    • Напомним, что тренер возглавил ПСЖ летом 2023-го года. Под руководством Луиса Энрике парижане выиграли чемпионат Франции, а также кубок страны и дважды Суперкубок.

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