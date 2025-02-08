Официально: Луис Энрике продлил контракт с ПСЖ

Главный тренерподписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Стало известно, что наставник продлил соглашение с ПСЖ до лета 2027-го года.

«Я очень рад продолжить эту историю с "Пари Сен-Жермен". Чувствую себя здесь очень комфортно. У нас есть всё необходимое для проведения работы в наилучших условиях. Я думаю, что будущее выглядит очень светлым, и надеюсь добиться ещё больших успехов с этим клубом», — приводит слова Энрике пресс-служба парижского клуба.

Напомним, что тренер возглавил ПСЖ летом 2023-го года. Под руководством Луиса Энрике парижане выиграли чемпионат Франции, а также кубок страны и дважды Суперкубок.