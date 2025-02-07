«Фиорентина» — «Интер»: счет матча 3:0, обзор голов

Мойзе Кин — автор дубля в ворота «Интера» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голы забили дублем отметился Мойзе Кин, который забил свои голы на 68-й и 90-й минутах встречи.
Еще один гол записал на свой счет Лука Раньери на 59-й минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Фиорентина — Интер 3:0
Голы: 1:0 Лука Раньери (59'), 2:0 Мойзе Кин (68'), 3:0 Мойзе Кин (89') Предупреждение: Мойзе Кин (68')
После этого матча «Фиорентина» занимает 4-е место в таблице Серии А с 42 очками в активе. «Интер» — на 2-й позиции с 51-м баллом.