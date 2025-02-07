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    Дубль Кина позволил «Фиорентине» обыграть «Интер»

    «Фиорентина» — «Интер»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Фиорентина» одержала победу над «Интером» (3:0) в перенесенном матче 14-го тура Серии А.

    Мойзе Кин — автор дубля в ворота «Интера»
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    Мойзе Кин — автор дубля в ворота «Интера»

    В составе хозяев голы забили дублем отметился Мойзе Кин, который забил свои голы на 68-й и 90-й минутах встречи.

    Еще один гол записал на свой счет Лука Раньери на 59-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Интер 3:0
    Голы: 1:0 Лука Раньери (59'), 2:0 Мойзе Кин (68'), 3:0 Мойзе Кин (89') Предупреждение: Мойзе Кин (68')

    После этого матча «Фиорентина» занимает 4-е место в таблице Серии А с 42 очками в активе. «Интер» — на 2-й позиции с 51-м баллом.

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