Гришин считает, что у ЦСКА более качественные футболисты в запасе, чем у «Зенита»

Бывший российский футболистсравнил игроков запаса вс футболистами, которые редко попадают в основной состав.

«Что касается возможного перехода Вильягра в ЦСКА, все говорят, что конкуренция в команде не бывает лишней. Чем больше хороших футболистов в команде, тем лучше. Если взять вчерашний матч ЦСКА с "Зенитом", можно откровенно сказать, что с лавочки у армейцев вышли более мастеровитые и качественные футболисты, чем у питерцев.

Если Зделар не уйдёт, он нужен в опорную зону ЦСКА. Если найдут более сильного игрока на эту позицию, а на другого футболиста есть предложения, лучше продавать или отдавать в аренду. Но Зделар в матче с "Зенитом" неплохо играл в центре поля», — сказал Гришин Чемпионату.

Напомним, что «Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти (2:2, 4:1 по пен.) в рамках группового этапа Зимнего кубка РПЛ. В составе «сине-бело-голубых» голы забили Дуглас Сантос и Александр Соболев, а у армейцев отличились Матвей Кисляк и Артем Шуманский.