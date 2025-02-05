ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нико Гонсалес В поисках нового Родри. Почему «Ман Сити» заплатил 60 млн евро за Нико Гонсалеса
  • 19:23
    • «Трактор» уверенно победил «Металлург» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Гришин считает, что у ЦСКА более качественные футболисты в запасе, чем у «Зенита»

    Футбол Зимний кубок РПЛ Зенит ЦСКА
    Бывший российский футболист Александр Гришин сравнил игроков запаса в ЦСКА с футболистами «Зенита», которые редко попадают в основной состав.

    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «Что касается возможного перехода Вильягра в ЦСКА, все говорят, что конкуренция в команде не бывает лишней. Чем больше хороших футболистов в команде, тем лучше. Если взять вчерашний матч ЦСКА с "Зенитом", можно откровенно сказать, что с лавочки у армейцев вышли более мастеровитые и качественные футболисты, чем у питерцев.

    Если Зделар не уйдёт, он нужен в опорную зону ЦСКА. Если найдут более сильного игрока на эту позицию, а на другого футболиста есть предложения, лучше продавать или отдавать в аренду. Но Зделар в матче с "Зенитом" неплохо играл в центре поля», — сказал Гришин Чемпионату.

  • Упущенный досрочный финал. ЦСКА не удержал победу над «Зенитом» и проиграл по пенальти
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на победу «Зенита» по пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА
  • Вчера

    • Напомним, что «Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти (2:2, 4:1 по пен.) в рамках группового этапа Зимнего кубка РПЛ. В составе «сине-бело-голубых» голы забили Дуглас Сантос и Александр Соболев, а у армейцев отличились Матвей Кисляк и Артем Шуманский.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Арсенал» реванш у «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Смогут ли «Милан» и «Рома» определить сильнейшего в основное время?
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Сливочные» не заметят «Леганес»
  • «Леганес» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьVIP: спорт и игры ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Беллуччи — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры