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    Мбаппе: Усман Дембеле — топ-футболист

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    Форвард «Реала» Килиан Мбаппе похвалил нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле. Игрок «сливочных» назвал своего бывшего одноклубника топ-футболистом.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я его главный поклонник. Я знаю о его качествах с тех пор, как нам было по 14 лет. Мне также кажется, что у него произошел психологический прорыв, что означает, что он стал более расслаблен перед чужими воротами. Усман — топ-футболист!

    Его потенциал также зависит от того, чего от него ожидает тренер на этой позиции. Я думаю, что Усман очень хорошо играет и является основным атакующим игроком "ПСЖ". Учитывая его текущую форму, он не должен ставить себе какие-то ограничения, нужно продолжать в том же духе, и он добьется больших успехов в этом сезоне», — сказал Мбаппе L'Equipe.

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