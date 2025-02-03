Мбаппе: Усман Дембеле — топ-футболист

Форвард «Реала»похвалил нападающего «ПСЖ». Игрок «сливочных» назвал своего бывшего одноклубника топ-футболистом.

«Я его главный поклонник. Я знаю о его качествах с тех пор, как нам было по 14 лет. Мне также кажется, что у него произошел психологический прорыв, что означает, что он стал более расслаблен перед чужими воротами. Усман — топ-футболист!

Его потенциал также зависит от того, чего от него ожидает тренер на этой позиции. Я думаю, что Усман очень хорошо играет и является основным атакующим игроком "ПСЖ". Учитывая его текущую форму, он не должен ставить себе какие-то ограничения, нужно продолжать в том же духе, и он добьется больших успехов в этом сезоне», — сказал Мбаппе L'Equipe.