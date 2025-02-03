Глушаков: «Спартак» дня Промеса как родной дом

Бывший полузащитник и капитанвысказался о возможном возвращении в стан московской команды

«Я бы хотел снова увидеть Промеса в "Спартаке", но есть много нюансов. Разговаривал с ним на день рождения, он меня поздравлял. Знаю ситуацию, двоякая история. Самое главное, что нужно — время. Оно всё и рассудит.

Сам очень хочет вернуться? Безусловно. Для него "Спартак" как родной дом», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, Промес будет находиться в ОАЭ до решения суда по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы. Сейчас он выступает за «Дубай Юнайтед».