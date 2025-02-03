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    Глушаков: «Спартак» дня Промеса как родной дом

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    Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном возвращении в стан московской команды Квинси Промеса.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Я бы хотел снова увидеть Промеса в "Спартаке", но есть много нюансов. Разговаривал с ним на день рождения, он меня поздравлял. Знаю ситуацию, двоякая история. Самое главное, что нужно — время. Оно всё и рассудит.

    Сам очень хочет вернуться? Безусловно. Для него "Спартак" как родной дом», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

    Напомним, Промес будет находиться в ОАЭ до решения суда по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы. Сейчас он выступает за «Дубай Юнайтед».

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