2 февраля в матче 23-го тура Серии А Италии состоится главное событие уикэнда, в которомпроведут очную встречу на стадионе «Сан-Сиро». Начало игры в 20:00 по мск.

«Милан» подошел к дерби после неприятного поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов, которое не позволило ему побороться за прямой выход в плей-офф. Однако «россонери» все равно продолжать борьбу через стыковые матчи. В Серии А «дьяволы» в прошлом туре отпраздновали победу над «Пармой» (3:2). Она позволила им набрать 34 очка, но они все еще остаются вне еврокубковой зоны.

«Интер» сыграют в плей-офф ЛЧ, минуя стыковой раунд. На ближайшее время еврокубковые задачи выполнены. Теперь можно сосредоточиться на чемпионате, где они идут вторыми после «Наполи», отставая на 3 пункта. В прошлый раз «нерадзурри» разгромили на выезде «Лечче» 4:0. В случае очередного успеха команда Индзаги победит в пятый раз подряд. Отметим, что три последних матча «Интер» выиграл всухую.

Прогнозы и ставки

Прогнозы, ставки и коэффициенты на поединок:

На LiveSport.Ru по традиции вышел прогноз к матчу, коэффициент которого составил 3.65.

по традиции вышел прогноз к матчу, коэффициент которого составил 3.65. Букмекеры считают фаворитом «Интер». На его победу они дают 1.90, тогда как вероятность успеха «Милана» оценивается котировкой 4.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.65.

ИИ ставит на то, что «Интер» продлит сухую победную серию и выиграет 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Милан» — «Интер» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

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