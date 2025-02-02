2-й таймМанчестер Юнайтед — Кристал ПэласОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кобби Майну«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Онлайн
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 24-го тура АПЛ на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра состоится 2 февраля в 17:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Ман Юнайтед» выиграл три матча подряд с общим рекордом 5:1. Кажется, что понемногу «манкунианцы» выравнивают курс. В прошлом туре АПЛ они выиграли 1:0 у «Фулхэма», и если удастся снова победить, это уже будет похоже на твердые намерения изменить турнирное положение. В таблице МЮ идет 12-м с 29 очками.

    «Кристал Пэлас» после неплохой беспроигрышной серии, в рамках которой он выиграл 3 матча, потерпел поражение от «Брентфорда» 1:2. В таблице «орлы» идут на строчку ниже, имея на два пункта меньше.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.54.

    • Букмекеры считают, что у МЮ шансы на победу выше: 1.84 на победу хозяев, 4.55 на победу гостей, за 3.80 можно взять ничью.

    • ИИ ставит на то, что победителем встречи станет «Кристал Пэлас», выиграв 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» доставить проблемы «канонирам»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Сможет ли «Милан» дать бой одному из лидеров Серии А?
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • «Наполи» потеряет очки в Риме
  • «Рома» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.80
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бублик — Меньшик
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кудерметова — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры