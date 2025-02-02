В матче 24-го тура АПЛ на «Олд Траффорд»будет принимать. Игра состоится 2 февраля в 17:00 по мск.

«Ман Юнайтед» выиграл три матча подряд с общим рекордом 5:1. Кажется, что понемногу «манкунианцы» выравнивают курс. В прошлом туре АПЛ они выиграли 1:0 у «Фулхэма», и если удастся снова победить, это уже будет похоже на твердые намерения изменить турнирное положение. В таблице МЮ идет 12-м с 29 очками.

«Кристал Пэлас» после неплохой беспроигрышной серии, в рамках которой он выиграл 3 матча, потерпел поражение от «Брентфорда» 1:2. В таблице «орлы» идут на строчку ниже, имея на два пункта меньше.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.54.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.54. Букмекеры считают, что у МЮ шансы на победу выше: 1.84 на победу хозяев, 4.55 на победу гостей, за 3.80 можно взять ничью.

ИИ ставит на то, что победителем встречи станет «Кристал Пэлас», выиграв 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

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