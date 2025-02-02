Аморим — о травме Мартинеса: Думаю, это серьезная ситуация

Главный тренервысказался о травме защитника командыво время матча 24-го тура английской Премьер-лиги против(0:2).

Напомним, что на 82-й минуте матча игрок обороны почувствовал сильную боль в колене после единоборства. Мартинес покинул поле на носилках, есть вероятность травмы крестообразных связок.

«Я думаю, это серьезная ситуация. Он не только великий игрок, но и сильный персонаж в раздевалке.

Он почувствовал это (травму), а когда ты игрок, ты понимаешь, когда это что-то серьезное. Мы здесь, чтобы помочь ему», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице с 29-ю очками в активе.