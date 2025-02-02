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    Аморим — о травме Мартинеса: Думаю, это серьезная ситуация

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о травме защитника команды Лисандро Мартинеса во время матча 24-го тура английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (0:2).

    Лисандро Мартинес получил травму в матче против «Кристал Пэлас»
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    Лисандро Мартинес получил травму в матче против «Кристал Пэлас»

    Напомним, что на 82-й минуте матча игрок обороны почувствовал сильную боль в колене после единоборства. Мартинес покинул поле на носилках, есть вероятность травмы крестообразных связок.

    «Я думаю, это серьезная ситуация. Он не только великий игрок, но и сильный персонаж в раздевалке.

    Он почувствовал это (травму), а когда ты игрок, ты понимаешь, когда это что-то серьезное. Мы здесь, чтобы помочь ему», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо.

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    • После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице с 29-ю очками в активе.

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