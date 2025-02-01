Винисиус: Хочу остаться в «Реале» на много лет, это лучший клуб мира

Форварддал комментарий по поводу своего будущего в мадридском клубе.

«Войти в историю здесь — это очень важно для меня и для всей моей семьи. Надеюсь, я смогу остаться здесь еще на много лет.

Президент всегда доверял мне, с тех пор как я был ребенком и меня никто не знал. Перес всегда говорил, что я долго буду играть за "Мадрид".

Это что-то невероятное, ведь когда ты далеко, то не думаешь, что сможешь попасть в лучший клуб мира. Он президент с наибольшим количеством титулов, и это большая честь для меня и моей семьи», — цитирует Винисиуса Marca.

Ранее сообщалось о том, сколько денег готовы предложить Винисиусу клубы из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне бразилец провел за «Реал» 15 матчей в рамках испанской Примеры, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.