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    Винисиус: Хочу остаться в «Реале» на много лет, это лучший клуб мира

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    Форвард «Реала» Винисиус дал комментарий по поводу своего будущего в мадридском клубе.

    Винисиус
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    Винисиус

    «Войти в историю здесь — это очень важно для меня и для всей моей семьи. Надеюсь, я смогу остаться здесь еще на много лет.

    Президент всегда доверял мне, с тех пор как я был ребенком и меня никто не знал. Перес всегда говорил, что я долго буду играть за "Мадрид".

    Это что-то невероятное, ведь когда ты далеко, то не думаешь, что сможешь попасть в лучший клуб мира. Он президент с наибольшим количеством титулов, и это большая честь для меня и моей семьи», — цитирует Винисиуса Marca.

    Ранее сообщалось о том, сколько денег готовы предложить Винисиусу клубы из Саудовской Аравии.

    В нынешнем сезоне бразилец провел за «Реал» 15 матчей в рамках испанской Примеры, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.

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