«Химки» объявили о расставании с Глушаковым

Подмосковные сообщили об уходе полузащитника

«Полузащитник выступал за красно-чёрных с 2021 года по 2023-й, затем с июля 2024 года. В его активе 75 матчей, 15 мячей и пять голевых передач. Благодарим Дениса за сотрудничество и желаем успехов!» — написано в заявлении клуба.

За всю свою футбольную карьеру Глушаков выступал за «Ахмат», «Спартак», «Локомотив», армянский «Урарту», костромской «Спартак», и «Пари НН».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Химки» занимают 13-е место в таблице с 16-ю очками в активе.