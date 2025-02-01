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    «Химки» объявили о расставании с Глушаковым

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    Подмосковные «Химки» сообщили об уходе полузащитника Дениса Глушакова.

    Денис Глушаков покинул «Химки»
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    Денис Глушаков покинул «Химки»

    «Полузащитник выступал за красно-чёрных с 2021 года по 2023-й, затем с июля 2024 года. В его активе 75 матчей, 15 мячей и пять голевых передач. Благодарим Дениса за сотрудничество и желаем успехов!» — написано в заявлении клуба.

    За всю свою футбольную карьеру Глушаков выступал за «Ахмат», «Спартак», «Локомотив», армянский «Урарту», костромской «Спартак», и «Пари НН».

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