1-й таймЭспаньол — РеалОнлайн
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    «Эспаньол» — «Реал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 22-го тура испанской Примеры между «Эспаньолом» и мадридским «Реалом» состоится 1 февраля в 23:00 по мск.

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    «Эспаньол» подошел к матчу в качестве одного из аутсайдеров турнира. С 20 очками на счету хозяева занимают 18-е место в таблице. При этом они проиграли только одну встречу из пяти. В прошлом туре «попугаи» сыграли вничью 1:1 с «Севильей», продлив тем самым беспроигрышную серию до трех поединков.

    «Реал» на неделе разгромил 3:0 «Брест» в Лиге чемпионов и прошел в стыковой раунд Лиги чемпионов. В Примере «галактикос» выиграли 4 матча подряд и сейчас являются лидером таблицы с 4-очковым отрывом от «Атлетико». В прошлом туре «Реал» на выезде разгромил «Вальядолид» со счетом 3:0.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты букмекеров на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на игру. Коэффициент составляет 1.95.

    • Букмекеры мало верят в успех хозяев: 9.40 на победу «Эспаньола», 5.70 на ничью, 1.33 на победу «Реала».

    • Искусственный интеллект полагает, что «Эспаньол» зацепится за ничью, а игра завершится с результатом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Реал», составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.

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