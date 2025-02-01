Матч 22-го тура испанской Примеры междуи мадридскимсостоится 1 февраля в 23:00 по мск.

«Эспаньол» подошел к матчу в качестве одного из аутсайдеров турнира. С 20 очками на счету хозяева занимают 18-е место в таблице. При этом они проиграли только одну встречу из пяти. В прошлом туре «попугаи» сыграли вничью 1:1 с «Севильей», продлив тем самым беспроигрышную серию до трех поединков.

«Реал» на неделе разгромил 3:0 «Брест» в Лиге чемпионов и прошел в стыковой раунд Лиги чемпионов. В Примере «галактикос» выиграли 4 матча подряд и сейчас являются лидером таблицы с 4-очковым отрывом от «Атлетико». В прошлом туре «Реал» на выезде разгромил «Вальядолид» со счетом 3:0.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты букмекеров на игру:

Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на игру. Коэффициент составляет 1.95.

сделали свой прогноз на игру. Коэффициент составляет 1.95. Букмекеры мало верят в успех хозяев: 9.40 на победу «Эспаньола», 5.70 на ничью, 1.33 на победу «Реала».

Искусственный интеллект полагает, что «Эспаньол» зацепится за ничью, а игра завершится с результатом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Реал», составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам