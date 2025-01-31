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    «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Охдуд», Милинкович-Савич отметился голом

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Охдуд»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Охдуд» (4:0) в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

    «Аль-Хиляль»
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    «Аль-Хиляль»

    В составе хозяев голы записали на свой счет Кайо Сезар на 4-й минуте и Сергей Милинкович-Савич на 43-й минуте. Дубль оформил Маркос Леонардо, отличившись на 45+2-й и 55-й минутах встречи.

    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига
    Аль-Хиляль — Аль-Охдуд 4:0
    Голы: 1:0 Кайо (4'), 2:0 Сергей Милинкович-Савич (43'), 3:0 Маркос Леонардо (45 + 2'), 4:0 Маркос Леонардо (55') Аль-Хиляль: Яссин Буну, Жоау Канселу (Хамад Аль-Ями, 83'), Калиду Кулибали, Мотеб Аль-Харби, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич (Абдулла аль-Хамдан, 83'), Малком (Мохаммед Аль-Кахтани, 87'), Салем Аль-Давсари (Халид Аль-Ганнам, 88'), Маркос Леонардо, Хассан Аль-Тамбакти, Kaio Cesar Аль-Охдуд: Пауло Витор, Дэмион Лоу (Муханнад Аль-Кайди, 42'), Наиф Асири, Хусейн Аль-Забдани (Абдулазиз Хатила, 66'), Эйд Аль-Муваллад, Ноуледж Мусона, Саид Аль-Рубайе, Ибраима Коне (Mohammed Juhaif, 46'), Савиур Годвин (Салех Аль-Аббас, 85'), Кристиан Бассогог, Mohammed Al Saeed (Diego de Sousa Ferreira, 46') Предупреждения: Ибраима Коне (26'), Савиур Годвин (29'), Саид Аль-Рубайе (44')

    После этого матча «Аль-Хиляль» занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 46-ю очками в активе. «Аль-Охдуд» — на 14-й позиции с 15-ю баллами.

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