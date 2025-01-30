«Боруссия» Д — «Шахтер»: счет матча 3:1, обзор голов

Подошел к концу матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Дортмундская «Боруссия» на своем поле победила «Шахтер» со счетом 3:1.

На 17-й минуте счет открыл нападающий хозяев Серу Гирасси с передачи Карима Адейеми.

В конце первого тайма он оформил дубль, на сей раз ассистентом выступил Юлиан Брандт.

«Шахтер» смог сократить преимущество в счете на 50-й минуте после точного удара Марлона Гомеса.

Автором третьего мяча стал защитник Ремо Бенсебаини.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Боруссия Д — Шахтёр Д 3:1 Голы: 1:0 Серу Гирасси (17'), 2:0 Серу Гирасси (44'), 2:1 Марлон Гомес (50'), 3:1 Рами Бенсебаини (80') Предупреждения: Кевин (25'), Максимилиан Байер (27'), Марлон Гомес (58')

После этого матча у немецкого клуба стало 15 очков, команда будет играть в 1/16 финала турнира. «Шахтер» (7) мимо плей-офф.