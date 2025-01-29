Зарема: Подтверждаю — я была сильно против трансфера Кокорина в «Спартак»

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на резонансные высказывания экс-нападающего красно-белых

Кокорин ранее заявил, что Салихова была против его перехода в «Спартак».

«Кокорин и Газизов — это продукты больной футбольной системы, взращенной на государственные деньги, которые поимели все от нее.

Действительно, я была сильно против трансфера Кокорина в "Спартак". В первую очередь по человеческим качествам Кокорин не типаж "Спартака". Во вторую — подбирать за "Зенитом" и тем более "Сочи" и еще и брошенное ими — для меня было табу.

Каждый раз за пять минут до окончания тренировки начинал держаться то за заднюю мышцу, то еще за какие-то части тела, лишь бы не играть, а поберечь себя красивого. Газизову я открыто высказывала, что у меня не просто сомнения, а уверенность, что ничего хорошего для команды не получится. Тот ответил, что покроет из своих. Вот откуда у человека, пришедшего из дотационного футбольного клуба "Уфа", такие средства, чтобы покрыть расходы на зарплату Кокорина? Естественно, он не покрыл, но не потому что у него не было финансов.

Впоследствии Газизов проиграл все суды. Неприятно, что нынешние руководители не просто простили 90 миллионов, но еще и доплатили, чтобы он прекратил судиться со "Спартаком", а судился он только с Федуном.

Получается, что Газизов поимел и частный футбол тоже. Отсюда не надо удивляться фразам Кокорина, что РПЛ — это говно.

Эта фраза — плевок во всех тех, кто помог ему стать футболистом: в детских тренеров, врачей, реабилитологов и футболистов, которые не уехали.

Кокорин не про тонкие материи, ему хочется хвастаться тем, что он звезда в кипрском футболе, он посмеивается над теми, кто на игры ездит в поездах, а в отпуск летает через Стамбул, а не, как он, добирается на "Ламборджини" куда захочет.

Но пусть те, кто негодует по поводу фразы Кокорина, докажут обратное. Есть ли чем крыть? Бесконечные судейские скандалы, раздача паспортов бразильцам, фарм-клубы, госфинансирование, которое привело к тому, что есть очень богатые клубы и сильно бедные, и между ними бездна. В этой бездне покупные игры и чего только нет.

И главное, в РПЛ менеджеры и игроки с агентами приезжают только за деньгами, а не для развития карьеры. Где нет развития, включается неразумное потребление. Поэтому игроки подписываются, тут же разрываются контракты с выплатами, на их место подписываются новые. Деньги никто не считает, за fair-play больше нет необходимости следить.

И никто не старается пристраивать игроков, как в свое время продали Кокорина в "Фиорентину". И что делается сейчас для того, чтобы Кокорин не стал ролевой моделью для новых поколений футболистов?», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».