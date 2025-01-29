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    «Жирона» — «Арсенал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    29 января в 23:00 мск стадион «Монтивилли» примет очный матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Жироной» и «Арсеналом».

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    Хозяева перед этой игрой проиграли 3 матча подряд. В Примере они уступили «Райо Вальекано» и «Севилье» со счетом 1:2, а в Лиге чемпионов команда проиграла «Милану» 0:1. От этой встречи «Жироне» ничего не нужно. Она вылетает из турнира, поскольку с 3 очками не является конкурентом для остальных претендентов на плей-офф.

    «Арсенал» вырвался на 3-ю строчку таблицы ЛЧ. У него 16 очков и его устроит ничья, хотя «канониры» выиграли 3 матча подряд в этом турнире. В 7-м туре лондонцы у себя дома разобрали загребское «Динамо» (3:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя коэффициентами — 2.20 и 2.10.

    • Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение «Арсеналу»: 5.85 на хозяев, 4.15 на ничью и 1.60 на гостей.

    • По мнению ИИ, «Арсенал» выиграет матч с минимальным результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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