ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сверре НюпанСверре Нюпан: новый супер талант из Норвегии стал целью топ-клубов АПЛ
  • 18:50
    • «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Гасперини: Для нас это вызов — противостоять такой команде, как «Барселона»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Аталанта Футбол Испании Барселона
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий по поводу предстоящего матча против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

    Джан Пьеро Гасперини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джан Пьеро Гасперини

    «Для нас это вызов — противостоять такой команде, как "Барселона". Если мы сможем победить, то одолеем одну из самых сильных команд в мире. В целом я очень доволен нашим прогрессом. У нас был очень сложный график: "Реал", "Арсенал" и другие. Для меня важно помериться силами с "Барселоной" и увидеть наш истинный уровень», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

  • Заключительный тур Лиги Чемпионов. Онлайн
  • Онлайн-трансляция последнего тура общего этапа Лиги Чемпионов
  • Сегодня

    • Матч между «Барселоной» и «Аталантой» состоится сегодня, 29-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 7-и туров «Барселона» занимает 2-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 18-ю очками в активе. «Аталанта» располагается на 7-й строчке с 14-ю баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» обыграет «Штутгарт» и выйдет в плей-офф?
  • «Штутгарт» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Манчестер Сити» не станет щадить соперника
  • «Манчестер Сити» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Победит ли «Ливерпуль» в Нидерландах?
  • ПСВ — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.95
  • Экспресс дня 29 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Штутгарт — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСВ — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Стяуа — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эльфсборг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры