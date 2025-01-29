Гасперини: Для нас это вызов — противостоять такой команде, как «Барселона»

Главный тренердал комментарий по поводу предстоящего матча противв Лиге чемпионов.

«Для нас это вызов — противостоять такой команде, как "Барселона". Если мы сможем победить, то одолеем одну из самых сильных команд в мире. В целом я очень доволен нашим прогрессом. У нас был очень сложный график: "Реал", "Арсенал" и другие. Для меня важно помериться силами с "Барселоной" и увидеть наш истинный уровень», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Матч между «Барселоной» и «Аталантой» состоится сегодня, 29-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 7-и туров «Барселона» занимает 2-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 18-ю очками в активе. «Аталанта» располагается на 7-й строчке с 14-ю баллами.