«Крылья Советов» сообщили об уходе Виктора Мендеса

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» сообщила об уходе хавбека. Футболист был арендован у московского ЦСКА.

«Между руководством ПФК "Крылья Советов" и футбольным клубом ЦСКА достигнута договорённость о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу. Ранее Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством "Крыльев".

Самарская команда продолжает готовиться к возобновлению чемпионата и сегодня приступит к тренировкам на втором сборе в Турции», — сказано в заявлении пресс-службы «Крыльев Советов».

За самарский клуб Мендес провел 13 матчей и сделал одну голевую передачу.