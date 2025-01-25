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    «Наполи» — «Ювентус»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В центральном матче 22-го тура Серии А Италии «Наполи» примет «Ювентус». Событие состоится 25 января в 20:00 по мск.

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    «Наполи» выдал 6-матчевую серию побед и теперь лидирует в таблице с 50 очками на счету и 3-очковым отрывом от ближайшего преследователя, которым является «Интер». В прошлом туре хозяева в Бергамо со счетом 3:2 обыграли «Аталанту» и добились своей 16-й победы в турнире.

    «Ювентус» набрал 37 очков и пока что идет пятым. В прошлый раз «бьянконери» со счетом 2:0 обыграли дома «Милан», прервав тем самым серию из трех ничьих в Серии А. У гостей было меньше времени на отдых, так как среди недели был выезд к «Брюгге», матч с которым завершился нулевой ничьей.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы, ставки, коэффициенты на матч:

    • Букмекеры считают «Наполи» фаворитом встречи: 2.45 на победу хозяев, 3.50 на победу гостей,

    • Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 1:0 в пользу «Наполи».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус», а также другие поединки Серии А смотрите на LiveCup.Run.

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