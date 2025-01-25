В центральном матче 22-го тура Серии А Италиипримет. Событие состоится 25 января в 20:00 по мск.

«Наполи» выдал 6-матчевую серию побед и теперь лидирует в таблице с 50 очками на счету и 3-очковым отрывом от ближайшего преследователя, которым является «Интер». В прошлом туре хозяева в Бергамо со счетом 3:2 обыграли «Аталанту» и добились своей 16-й победы в турнире.

«Ювентус» набрал 37 очков и пока что идет пятым. В прошлый раз «бьянконери» со счетом 2:0 обыграли дома «Милан», прервав тем самым серию из трех ничьих в Серии А. У гостей было меньше времени на отдых, так как среди недели был выезд к «Брюгге», матч с которым завершился нулевой ничьей.

Прогнозы и ставки

Прогнозы, ставки, коэффициенты на матч:

Букмекеры считают «Наполи» фаворитом встречи: 2.45 на победу хозяев, 3.50 на победу гостей,

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 1:0 в пользу «Наполи».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус», а также другие поединки Серии А смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100EUR Новым игрокам