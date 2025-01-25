«Наполи» выдал 6-матчевую серию побед и теперь лидирует в таблице с 50 очками на счету и 3-очковым отрывом от ближайшего преследователя, которым является «Интер». В прошлом туре хозяева в Бергамо со счетом 3:2 обыграли «Аталанту» и добились своей 16-й победы в турнире.
«Ювентус» набрал 37 очков и пока что идет пятым. В прошлый раз «бьянконери» со счетом 2:0 обыграли дома «Милан», прервав тем самым серию из трех ничьих в Серии А. У гостей было меньше времени на отдых, так как среди недели был выезд к «Брюгге», матч с которым завершился нулевой ничьей.
Прогнозы и ставки
Прогнозы, ставки, коэффициенты на матч:
- Букмекеры считают «Наполи» фаворитом встречи: 2.45 на победу хозяев, 3.50 на победу гостей,
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 1:0 в пользу «Наполи».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус», а также другие поединки Серии А смотрите на LiveCup.Run.
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