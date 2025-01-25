«Комо» — «Аталанта»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 22-го тура итальянской Серии А «на своем поле уступилсо счетом 1:2.

На 30-й минуте хозяева вышли вперед после точного удара аргентинского полузащитника Нико Паса.

Бергамаски смогли отыграться только на 56-й минуте, когда только что вышедший на замену Марко Брешианини отдал передачу Марко Ретеги.

Через 14 минут Ретеги оформил дубль и принес три очка «Аталанте».

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Комо — Аталанта 1:2 Голы: 1:0 Nico Paz (30'), 1:1 Матео Ретеги (57'), 1:2 Матео Ретеги (70') Комо: Жан Бутез, Альберто Доссена, Марк Кемпф (Андреа Белотти, 74'), Альберто Морено (Fellipe Jack, 26'), Янник Энгельгардт, Алиу Фадера, Максимо Перроне (Максанс Какере, 68'), Габриэл Стрефезза (Патрик Кутроне, 68'), Лукаш Да Кунья, Ассане Диао, Nico Paz Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова, 46'), Зеад Колашинац, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини (Маттео Руджери, 56'), Лазар Самарджич, Мартен де Рон (Шарль Де Кетеларе, 46'), Хуан Куадрадо (Марко Брешианини, 56'), Матео Ретеги, Адемола Лукман (Рафаэл Толой, 78') Предупреждения: Адемола Лукман (51'), Fellipe Jack (66'), Марко Брешианини (88'), Лазар Самарджич (90'), Патрик Кутроне (90 + 3')

«Аталанта» идет третьей с 46 очками. «Комо» (22) — 13-й.