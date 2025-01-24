«Крылья Советов» проиграли худшей команде чемпионата Сербии

Владислав Шитов Фото: globallookpress.com
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу соперника самарской команды.
Автором единственного гола в составе «Крыльев» стал Владислав Шитов, отличившийся на шестой минуте.
Соперник дважды поразил ворота команды Игоря Осинькина после перерыва.
«Единство» занимает последнее место в турнирной таблице сербской Суперлиги после 20-ти туров.
В следующем товарищеском матче «Крылья Советов» встретятся с новороссийским «Черноморцем». Игра пройдет 31 января.
«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.