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    «Крылья Советов» проиграли худшей команде чемпионата Сербии

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    «Крылья Советов» потерпели поражение от сербского клуба «Единство» в рамках товарищеского матча на сборе в турецком Белеке.

    Владислав Шитов
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    Владислав Шитов

    Матч завершился со счетом 2:1 в пользу соперника самарской команды.

    Автором единственного гола в составе «Крыльев» стал Владислав Шитов, отличившийся на шестой минуте.

    Соперник дважды поразил ворота команды Игоря Осинькина после перерыва.

    «Единство» занимает последнее место в турнирной таблице сербской Суперлиги после 20-ти туров.

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    • В следующем товарищеском матче «Крылья Советов» встретятся с новороссийским «Черноморцем». Игра пройдет 31 января.

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    «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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