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    Гол Леау обеспечил «Милану» победу над «Жироной» в ЛЧ

    «Милан» — «Жирона»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Милан» одержал победу над «Жироной» (1:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник хозяев Рафаэл Леау на 37-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Милан — Жирона 1:0
    Гол: 1:0 Рафаэл Леау (37') Милан: Мик Меньян, Страхиня Павлович, Тео Эрнандес, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана, Исмаэль Беннасер (Кристиан Пулишич, 75'), Юнус Муса, Тейьяни Рейндерс (Филиппо Терраччано, 75'), Рафаэл Леау, Альваро Мората (Тэмми Абрахам, 64'), Эмерсон Роял (Давиде Калабрия, 4') Жирона: Пауло Гассанига, Дейли Блинд, Ладислав Крейчи, Давид Лопес, Алехандро Франсес, Донни ван де Бек (Арно Данжума, 72'), Виктор Цыганков (Иван Мартин, 72'), Ориоль Ромеу Видаль, Янхель Эррера (Порту Кристиан, 77'), Абель Руис (Кристиан Стуани, 72'), Бриан Хиль (Ясер Асприлья, 72') Предупреждения: Давиде Калабрия (41'), Бриан Хиль (59'), Тео Эрнандес (80'), Иван Мартин (82')

    После этого матча «Милан» занимает 6-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 15-ю баллами в копилке. «Жирона» — на 31-й позиции с 3 очками.

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