Гвардиола: Я принимаю поражение от «ПСЖ»

Наставник «Манчестер Сити»подвел итоги матча с «ПСЖ» (2:4) в Лиге чемпионов. Встреча прошла 22 января в Мадриде.

«В первом тайме у "ПСЖ" были моменты, у нас были моменты, но соперник был лучше. Мы забили первыми, но не могли контролировать игру. Соперник был быстрее и сильнее в единоборствах. Они контролировали середину, и мы не могли с этим справиться.

Я принимаю поражение, потому что победила лучшая команда. Игра развивалась не так, как мы хотели, но я отдаю должное "ПСЖ". Это выдающаяся команда. Но при счете 2:0 нужно было удерживать мяч, но мы этого не сделали. У нас есть последний шанс дома против "Брюгге". Если мы победим, то, надеюсь, сможем пройти дальше», — цитирует BBC Гвардиолу.