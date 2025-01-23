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    Эрлинг Холанн«ПСЖ» — «Манчестер Сити» 4:2. Онлайн
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    Гвардиола: Я принимаю поражение от «ПСЖ»

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «ПСЖ» (2:4) в Лиге чемпионов. Встреча прошла 22 января в Мадриде.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «В первом тайме у "ПСЖ" были моменты, у нас были моменты, но соперник был лучше. Мы забили первыми, но не могли контролировать игру. Соперник был быстрее и сильнее в единоборствах. Они контролировали середину, и мы не могли с этим справиться.

    Я принимаю поражение, потому что победила лучшая команда. Игра развивалась не так, как мы хотели, но я отдаю должное "ПСЖ". Это выдающаяся команда. Но при счете 2:0 нужно было удерживать мяч, но мы этого не сделали. У нас есть последний шанс дома против "Брюгге". Если мы победим, то, надеюсь, сможем пройти дальше», — цитирует BBC Гвардиолу.

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