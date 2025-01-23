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    Хулиан Альварес признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

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    Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

    Хулиан Альварес
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    Хулиан Альварес

    Стало известно, что Альварес опередил в голосовании за звание лучшего футболиста недели вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора (два гола «Ред Булл Зальцбургу), нападающего "Барселоны" Рафинью (дубль "Бенфике") и форварда ПСВ Люка де Йонга (два гола "Црвене Звезде").

    В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов Альварес оформил дубль в ворота "Байера" (2:1), забив решающий гол на 90-й минуте.

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