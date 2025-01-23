Хулиан Альварес признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

Нападающий мадридскогостал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Стало известно, что Альварес опередил в голосовании за звание лучшего футболиста недели вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора (два гола «Ред Булл Зальцбургу), нападающего "Барселоны" Рафинью (дубль "Бенфике") и форварда ПСВ Люка де Йонга (два гола "Црвене Звезде").

В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов Альварес оформил дубль в ворота "Байера" (2:1), забив решающий гол на 90-й минуте.

Мадридский "Атлетико" занимает 5-е место в таблице общего этапа ЛЧ, набрав 15 очков.