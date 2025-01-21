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    Зделар хочет покинуть ЦСКА

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    Полузащитник Саша Зделар намерен покинуть ЦСКА во время зимней паузы в российской Премьер-лиге.

    Саша Зделар
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    Саша Зделар

    По информации «Матч ТВ», московский клуб готов отпустить серба, так как не видит в нем игрока стартового состава.

    «Зделар хочет покинуть ЦСКА зимой и общается со многими агентами, которые могли бы помочь ему с новой командой.

    ЦСКА не против отпустить его, потому что в рамках схемы и планов развития Сашу не воспринимают в качестве основного игрока», — добавил источник издания.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зделара в четыре миллиона евро. Действующий контракт 29-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до июня 2025 года.

    В текущем сезоне Зделар провел за ЦСКА 21 матч, в которых отметился одной результативной передачей.

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