ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ДенилсонСамые длинные контракты в истории футбола: от десятилетнего соглашения Денилсона до пожизненного Иньесты в «Барсе»
    Все новости спорта

    «Монако» — «Астон Вилла»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Астон Вилла Футбол Франции Монако Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Монако» и «Астон Вилла» встретятся в рамках матча 7-го тура Лиги чемпионов, который состоится 21 января в 20:45 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Монако» потерпел два поражения подряд, уступив 2:3 «Бенфике» и 0:3 «Арсеналу». После этого клуб имеет 10 очков и занимает 16-е место в зоне плей-офф. В целом к матчу «монегаски» подходят с серией из четырех игр без побед.

    «Астон Вилла» Уная Эмери не проигрывает 5 матчей подряд. 18 января бирмингемцы разошлись миром с «Арсеналом» (2:2) в АПЛ. В ЛЧ «львы» выиграли 4 матча из 6 сыгранных. В прошлом туре они на выезде победили 3:2 «Лейпциг». По текущей ситуации они попадают в 1/8 финала плей-офф, так как у них 13 очков и 5-е место в общей таблице.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для тех, кто делает ставки:

    • Букмекеры предлагают 2.55 на «Монако», 3.45 на ничью и 2.85 на «Астон Виллу».

    • У LiveSport.Ru вышел прогноз экспертов с коэффициентом 1.90.

    • Искусственный интеллект пророчит результативную ничью со счетом 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монако» — «Астон Вилла» смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100EURНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативный футбол
  • «Бенфика» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • СКА продолжит проигрывать?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Разгромит ли «Галатасарай» «Динамо» Киев?
  • «Галатасарай» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монако — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры