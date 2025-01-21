встретятся в рамках матча 7-го тура Лиги чемпионов, который состоится 21 января в 20:45 по мск.

«Монако» потерпел два поражения подряд, уступив 2:3 «Бенфике» и 0:3 «Арсеналу». После этого клуб имеет 10 очков и занимает 16-е место в зоне плей-офф. В целом к матчу «монегаски» подходят с серией из четырех игр без побед.

«Астон Вилла» Уная Эмери не проигрывает 5 матчей подряд. 18 января бирмингемцы разошлись миром с «Арсеналом» (2:2) в АПЛ. В ЛЧ «львы» выиграли 4 матча из 6 сыгранных. В прошлом туре они на выезде победили 3:2 «Лейпциг». По текущей ситуации они попадают в 1/8 финала плей-офф, так как у них 13 очков и 5-е место в общей таблице.

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Прогнозы и ставки

Информация для тех, кто делает ставки:

Букмекеры предлагают 2.55 на «Монако», 3.45 на ничью и 2.85 на «Астон Виллу».

У LiveSport.Ru вышел прогноз экспертов с коэффициентом 1.90.

Искусственный интеллект пророчит результативную ничью со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — «Астон Вилла» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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