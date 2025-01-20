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    Кержаков вспомнил про стажировки в «Интере» и «Севилье»

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    Экс-наставник «Кайрата», «Пари НН» и «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков ответил, какие стажировки в Европе запомнились ему больше всего.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Больше времени я провёл в "Интере", когда там работал Лучано Спаллетти — это было в 2018 году. Провёл полноценный микроцикл. А весной 2024-го с "Интером" получился рваный временной промежуток, потому что пришлось уехать на переговоры с "Кайратом". Когда был Лучано — был разгар сезона. А весной на момент моей стажировки и "Интер", и "Севилья" не имели больших задач. "Севилья" ни за что не боролась, а "Интер" уже оформил чемпионство. Они не соглашались на стажировку, когда был разгар сезона.

    Запомнилась одна история в "Севилье" перед матчем с "Вильярреалом". Команда целенаправленно готовилась к прессингу в момент удара от ворот у соперника. То есть они выстраивались и перемещались так, чтобы загнать игроков "Вильярреала". И этому посвятили целую тренировку. Но в первые 10 минут матча всё разбилось — и план поменялся после трёх ошибок, — сказал Кержаков "Чемпионату".

    Ранее Кержаков возглавлял "Кайрат". Россиянин покинул клуб в сентябре 2024 года.

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