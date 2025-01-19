Эмери — о ничьей с «Арсеналом»: Мы никогда не сдаемся

Главный тренервысказался о ничейном результате своей команды в матче 22-го тура английской Премьер-лиги против(2:2).

«Фантастика. Великолепная реакция игроков после двух забитых мячей — это было фантастично. В нашем менталитете заложено, что мы никогда не сдаёмся, и сегодня мы не сдавались и старались забить. "Арсенал" напирал и создал несколько моментов, но, даже несмотря на это, у нас есть ещё одно очко.

"Арсенал" очень силён дома. Это тот уровень, к которому мы хотим приблизиться, но нам ещё предстоит поработать, так как они очень сильны. Выступать так, как мы это делали, — единственный способ чего-то добиться здесь», — приводит слова Эмери Sky Sports.

После этого матча «Астон Вилла» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем матче чемпионата Англии «львы» сыграют против «Вест Хэма» 26-го января.