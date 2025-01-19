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    Эмери — о ничьей с «Арсеналом»: Мы никогда не сдаемся

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    Главный тренер «Астон Вилла» Унаи Эмери высказался о ничейном результате своей команды в матче 22-го тура английской Премьер-лиги против «Арсенала» (2:2).

    Унаи Эмери — главный тренер «Астон Виллы»
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    Унаи Эмери — главный тренер «Астон Виллы»

    «Фантастика. Великолепная реакция игроков после двух забитых мячей — это было фантастично. В нашем менталитете заложено, что мы никогда не сдаёмся, и сегодня мы не сдавались и старались забить. "Арсенал" напирал и создал несколько моментов, но, даже несмотря на это, у нас есть ещё одно очко.

    "Арсенал" очень силён дома. Это тот уровень, к которому мы хотим приблизиться, но нам ещё предстоит поработать, так как они очень сильны. Выступать так, как мы это делали, — единственный способ чего-то добиться здесь», — приводит слова Эмери Sky Sports.

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    • После этого матча «Астон Вилла» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем матче чемпионата Англии «львы» сыграют против «Вест Хэма» 26-го января.

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