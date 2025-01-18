Семин: Хвича был для «Наполи» вторым Марадоной

Известный тренервысказался о переходеиз

«"ПСЖ" по своей значимости, на мой взгляд, имеет вес не меньше, чем "Наполи", а может даже и выше. Это бессменный чемпион Франции, но переход Хвичи можно назвать достаточно сложным, потому что его в "Наполи" буквально боготворили, он был для болельщиков неаполитанцев вторым Марадоной.

Он пришел — и клуб сразу стал чемпионом, у него великолепная статистика. Считаю, что были все основания, чтобы предложить ему лучшие условия в итальянском клубе, но не получилось.

Уход из Неаполя — это решение Хвичи. Хочу пожелать ему только удачи, чтобы он продолжил демонстрировать великолепную игру. Но чего‑то неожиданного в переходе в "ПСЖ" я не вижу», — приводит слова Семина «Матч ТВ».