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    Семин: Хвича был для «Наполи» вторым Марадоной

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    Известный тренер Юрий Семин высказался о переходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «Пари Сен-Жермен».

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «"ПСЖ" по своей значимости, на мой взгляд, имеет вес не меньше, чем "Наполи", а может даже и выше. Это бессменный чемпион Франции, но переход Хвичи можно назвать достаточно сложным, потому что его в "Наполи" буквально боготворили, он был для болельщиков неаполитанцев вторым Марадоной.

    Он пришел — и клуб сразу стал чемпионом, у него великолепная статистика. Считаю, что были все основания, чтобы предложить ему лучшие условия в итальянском клубе, но не получилось.

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    • Уход из Неаполя — это решение Хвичи. Хочу пожелать ему только удачи, чтобы он продолжил демонстрировать великолепную игру. Но чего‑то неожиданного в переходе в "ПСЖ" я не вижу», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

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