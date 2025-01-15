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    Гекдениз Карадениз продолжит тренировать «Рубин-2»

    Футбол Рубин
    Легенда казанского «Рубина» турецкий полузащитник Гекдениз Карадениз подписал новое соглашение, сообщает сайт команды.

    Гекдениз Карадениз
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    Гекдениз Карадениз

    45-летний специалист продолжит тренировать «Рубин-2» еще как минимум один год, до конца 2025-го. Вторую команду «Рубина» Карадениз возглавляет с июля 2023 года.

    Как игрок Карадениз выступал за казанцев с 2008 по 2018 год, сыграл 300 матчей, забил 52 гола. У него два чемпионских титула с «Рубином» (2008, 2009), победа в Кубке России (2010) и Суперкубка России (2010, 2012), бронза РПЛ (2010).

    В прошлом сезоне «Рубин-2» выступал в во Второй лиге в группе 4 Дивизиона Б и занял там третье место.

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