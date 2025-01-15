«Айнтрахт» и «Вольфсбург» добыли разгромные победы в Бундеслиге

Омар Мармуш Фото: globallookpress.com
На гол Рицу Доана хозяева смогли ответить точными ударами Робина Коха, Омара Мармуша, Уго Экитике и Ннамди Коллинза.
Футбол. Германия. Бундеслига
Айнтрахт Ф — Фрайбург 4:1
Голы: 0:1 Рицу Доан (37'), 1:1 Робин Кох (43'), 2:1 Омар Мармуш (65'), 3:1 Уго Экитике (72'), 4:1 Ннамди Коллинз (82') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Ннамди Коллинз, Робин Кох, Артур Теате, Расмус Кристенсен (Тута, 81'), Натаниэль Браун (Ансгар Кнауфф, 73'), Хуго Ларссон (Эмиль Хойлунд, 81'), Эйе Скири, Марио Гётце (Махмуд Дахуд, 88'), Омар Мармуш, Уго Экитике (Джан Узун, 81') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кристиан Гюнтер, Маттиас Гинтер, Лукас Кюблер, Винченцо Грифо (Николас Хефлер, 66'), Рицу Доан, Мерлин Рёль (Junior Adamu, 78'), Максимилиан Эггештайн, Лукас Хёлер (Михаэль Грегорич, 78'), Эрен Динкчи, Maximilian Rosenfelder Предупреждения: Маттиас Гинтер (28'), Эйе Скири (84')
У «Айнтрахта» стало 33 очка и третье место. У «Фрайбурга» осталось 27 баллов и седьмая строчка.
Календарь и таблица Бундеслиги
В параллельной игре «Вольфсбург» разбил «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 5:1.
В составе победителей забили Йонас Винд, Йоаким Меле, Максимилиан Арнольд и Лукас Нмеча (дважды). Голом престижа за гостей отметился Шио Фукуда.
Футбол. Германия. Бундеслига
Вольфсбург — Боруссия М 5:1
Голы: 1:0 Йонас Винд (пенальти) (3'), 2:0 Йоаким Мехле (60'), 3:0 Максимилиан Арнольд (75'), 4:0 Лукас Нмеча (84'), 5:0 Лукас Нмеча (87'), 5:1 Shio Fukuda (89') Предупреждение: Максимилиан Арнольд (41')
В активе «Вольфсбурга» теперь стало 27 очков и шестое место в турнирной таблице. В активе «Боруссии» 24 балла и 11-я строчка.