ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Борис Игнатьев «В "Спартаке" очередной эксперимент за большие деньги». Борис Игнатьев — о главных новостях российского и мирового футбола в наступившем году
  • 00:54
    • «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» поделили очки в матче АПЛ
  • 00:42
    • «Аталанта» и «Ювентус» поделили очки
  • 00:29
    • Гол Гримальдо принес «Байеру» победу в матче с «Майнцем»
  • 00:28
    • «Ман Сити» упустил преимущество и сыграл вничью с «Брентфордом»
  • 22:27
    • «Милан» в гостях обыграл «Комо» в матче Серии А
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» и «Вольфсбург» добыли разгромные победы в Бундеслиге

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург Боруссия М Фрайбург
    В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» в родных стенах разгромил «Фрайбург» со счетом 4:1.

    Омар Мармуш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Омар Мармуш

    На гол Рицу Доана хозяева смогли ответить точными ударами Робина Коха, Омара Мармуша, Уго Экитике и Ннамди Коллинза.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Фрайбург 4:1
    Голы: 0:1 Рицу Доан (37'), 1:1 Робин Кох (43'), 2:1 Омар Мармуш (65'), 3:1 Уго Экитике (72'), 4:1 Ннамди Коллинз (82') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Ннамди Коллинз, Робин Кох, Артур Теате, Расмус Кристенсен (Тута, 81'), Натаниэль Браун (Ансгар Кнауфф, 73'), Хуго Ларссон (Эмиль Хойлунд, 81'), Эйе Скири, Марио Гётце (Махмуд Дахуд, 88'), Омар Мармуш, Уго Экитике (Джан Узун, 81') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кристиан Гюнтер, Маттиас Гинтер, Лукас Кюблер, Винченцо Грифо (Николас Хефлер, 66'), Рицу Доан, Мерлин Рёль (Junior Adamu, 78'), Максимилиан Эггештайн, Лукас Хёлер (Михаэль Грегорич, 78'), Эрен Динкчи, Maximilian Rosenfelder Предупреждения: Маттиас Гинтер (28'), Эйе Скири (84')

    У «Айнтрахта» стало 33 очка и третье место. У «Фрайбурга» осталось 27 баллов и седьмая строчка.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельной игре «Вольфсбург» разбил «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 5:1.

    В составе победителей забили Йонас Винд, Йоаким Меле, Максимилиан Арнольд и Лукас Нмеча (дважды). Голом престижа за гостей отметился Шио Фукуда.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вольфсбург — Боруссия М 5:1
    Голы: 1:0 Йонас Винд (пенальти) (3'), 2:0 Йоаким Мехле (60'), 3:0 Максимилиан Арнольд (75'), 4:0 Лукас Нмеча (84'), 5:0 Лукас Нмеча (87'), 5:1 Shio Fukuda (89') Предупреждение: Максимилиан Арнольд (41')

    В активе «Вольфсбурга» теперь стало 27 очков и шестое место в турнирной таблице. В активе «Боруссии» 24 балла и 11-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится лондонское дерби?
  • «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Автомобилист» продолжить свою победную серию?
  • «Спартак» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Каталонцы разбомбят «Бетис»
  • «Барселона» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 15 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эльче — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мартинес — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры