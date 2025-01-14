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    Стало известно имя нового главного тренера «Урала»

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    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что Сергей Томаров назначен на пост главного тренера команды.

    Сергей Томаров — главный тренер «Урала»
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    Сергей Томаров — главный тренер «Урала»

    Кроме того, в тренерский штаб екатеринбуржцев войдет Мирослав Ромащенко.

    «В каком статусе будет работать Ромащенко? Это квалифицированный тренер, он поможет молодому тренерскому штабу, команде и клубу. Уверен, "Уралу" пригодится его большой опыт.

    Кто будет главным тренером? Им будет Сергей Томаров. Тренерский штаб после этого укомплектован? Да», — сказал Иванов «Матч ТВ».

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