Стало известно имя нового главного тренера «Урала»

Президентзаявил, чтоназначен на пост главного тренера команды.

Кроме того, в тренерский штаб екатеринбуржцев войдет Мирослав Ромащенко.

«В каком статусе будет работать Ромащенко? Это квалифицированный тренер, он поможет молодому тренерскому штабу, команде и клубу. Уверен, "Уралу" пригодится его большой опыт.

Кто будет главным тренером? Им будет Сергей Томаров. Тренерский штаб после этого укомплектован? Да», — сказал Иванов «Матч ТВ».

После 21-го тура в российской Первой лиге «Урал» занимает 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе.