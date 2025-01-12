В третьем раунде Кубка Англии матчявляется самым интересным событием. Команды сыграют 12 января на стадионе «Эмирейтс». Начало игры в 18:00 мск.

«Арсенал» на неделе провел кубковый матч в другом турнире. В рамках полуфинала Кубка лиги «канониры» проиграли 0:2 «Ньюкаслу». Однако у них будет шанс отыграться в ответной встрече. Неудача стала для подопечных Микеля Артеты первой с начала ноября.

«Ман Юнайтед» не может выиграть уже 5 матчей подряд. В четырех из них «манкунианцы» проиграли, однако в прошлый раз они продемонстрировали настоящий характер, сыграв вничью 2:2 с «Ливерпулем». Это еще раз показывает, насколько хорошо могут настроиться «красные дьяволы» на поединок со сложным соперником.

Прогнозы и ставки

В декабре команды провели очную встречу на «Эмирейтс» в рамках АПЛ и «Арсенал» выиграл 2:0.

Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи. Коэффициенты на основное время составляют: 1.75 на победу «Арсенала», 3.80 на ничью, 4.90 на победу «Ман Юнайтед». На проход команд в следующий раунд цифры составляют 1.40 и 2.80.

У экспертов LiveSport.Ru есть интересные мысли насчет исхода данной встречи. Их они выложили в своем традиционном прогнозе.

ИИ ставит на минимальную победу «Арсенала» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», стартовые составы и статистику команд, а также коэффициенты букмекеров на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам