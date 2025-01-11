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    Алонсо: Доволен победой и игрой «Байера»

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о победе в матче с дортмундской «Боруссией» (3:2).

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Я доволен победой, а также нашей игрой. Это было очень солидное выступление с нашей стороны. Для нашего развития это было важно, ведь мы хотим продолжать двигаться своим путем и рады такому положительному началу года».

    В ключевом матче против сильного соперника мы хорошо контролировали игру без мяча. Мы были готовы оказывать давление в тех зонах, где это было необходимо. Это важно для нашего прогресса, особенно с учетом Лиги чемпионов«, — цитирует Алонсо клубная пресс-служба.

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    Благодаря этой победе "Байер" смог набрать 35 очков и идет на втором месте в турнирной таблице. В активе "Боруссии" осталось 25 баллов и шестая строчка.

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