Алонсо: Доволен победой и игрой «Байера»

Главный тренервысказался о победе в матче с дортмундской(3:2).

«Я доволен победой, а также нашей игрой. Это было очень солидное выступление с нашей стороны. Для нашего развития это было важно, ведь мы хотим продолжать двигаться своим путем и рады такому положительному началу года».

В ключевом матче против сильного соперника мы хорошо контролировали игру без мяча. Мы были готовы оказывать давление в тех зонах, где это было необходимо. Это важно для нашего прогресса, особенно с учетом Лиги чемпионов«, — цитирует Алонсо клубная пресс-служба.

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Благодаря этой победе "Байер" смог набрать 35 очков и идет на втором месте в турнирной таблице. В активе "Боруссии" осталось 25 баллов и шестая строчка.