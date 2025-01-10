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    В «Манчестер Юнайтед» высказались о будущем Мейну

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о будущем в команде полузащитника Кобби Мейну.

    Кобби Мейну
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    Кобби Мейну

    «Наша идея всегда заключается в том, чтобы сохранять лучших игроков и тех, вокруг кого строится этот клуб. Но все мы знаем, в каком положении сейчас "МЮ". Посмотрим.

    Мне очень нравятся мои футболисты. Хочу сохранить их всех, особенно талантливых. Момент крайне непростой, и я очень доволен Кобби. Он прибавляет», — приводит слова Аморима BBC.

    Претендентом на него является лондонский «Челси», готовый выложить солидную сумму за 19-летнего полузащитника.

    В этом сезоне Мейну сыграл 17 матчей за «МЮ» и не сделал ни одного результативного действия. На портале Transfermarkt опорник оценивается в 55 млн евро, а его контракт действует до лета 2027 года.

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