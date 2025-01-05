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    Булыкин: Если Месси завершит карьеру, то мы потеряем в красоте футбола

    Футбол MLS Интер Майами
    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси, который в ближайшие годы может завершить свою футбольную карьеру.

    Лионель Месси — нападающий «Интер Майами»
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    Лионель Месси — нападающий «Интер Майами»

    «Я думаю, вряд ли он летом завершит карьеру. Ему приносит удовольствие футбол, он никогда не отличался высокими нагрузками, поэтому, я думаю, он может долго поиграть.

    А если Месси завершит карьеру, то мы потеряем в красоте футбола. Но жизнь такая, что всё хорошее когда-то заканчивается», — сказал Булыкин изданию ЕвроФутбол.ру.

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