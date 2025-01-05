Булыкин: Если Месси завершит карьеру, то мы потеряем в красоте футбола

Экс-форвард сборной Россиивысказался о нападающем, который в ближайшие годы может завершить свою футбольную карьеру.

«Я думаю, вряд ли он летом завершит карьеру. Ему приносит удовольствие футбол, он никогда не отличался высокими нагрузками, поэтому, я думаю, он может долго поиграть.

А если Месси завершит карьеру, то мы потеряем в красоте футбола. Но жизнь такая, что всё хорошее когда-то заканчивается», — сказал Булыкин изданию ЕвроФутбол.ру.

В 2024-м году Месси провел за «Интер Майами» 22 матча в рамках чемпионата США, забил 21 гол и сделал 11 голевых передач.