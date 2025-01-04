«Брайтон» и «Арсенал» сыграют между собой в матче 20-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Брайтон»

«Брайтон» находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков в 19-ти матчах. «Чайки» одержали 6 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, забив 29 голов и пропустив 28 мячей в свои ворота.

Три последних матча с участием «Брайтона» завершились вничью. Сначала подопечные Фабиана Хюрцелера поделили очки с «Вест Хэмом» (1:1), а затем разошлись миром с «Брентфордом» (0:0) и «Астон Виллой» (2:2). Таким образом, «Брайтон» не выигрывает в семи матчах кряду. Последний раз «чайки» брали три очка в игре с «Борнмутом» (2:1) в 12-м туре.

«Арсенал»

«Арсенал» идет вслед за лидирующим «Ливерпулем» и с 39 очками в активе отстает от «красных» на 6 баллов, сыграв при этом на один матч больше. Команда Микеля Артеты одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 38:17.

«Канониры» набрали отличный ход, одержав три победы кряду. В крайнем туре лондонцы обыграли в гостях «Брентфорд» (3:1), а до этого оказались сильнее «Ипсвича» (1:0) и «Кристал Пэлас» (5:1). Общая беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ на данный момент составляет 9 матчей — 6 побед и 3 ничьи.

Личные встречи

Команды сыграли вничью в матче первого круга — 1:1. В последних 10-ти встречах на счету «Арсенала» 5 побед, «Брайтон» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон» — «Арсенал» с коэффициентом 2.40.