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    «Брайтон» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 20-го тура АПЛ «Брайтон» — «Арсенал»

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    «Брайтон» и «Арсенал» сыграют между собой в матче 20-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Брайтон»

    «Брайтон» находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков в 19-ти матчах. «Чайки» одержали 6 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, забив 29 голов и пропустив 28 мячей в свои ворота.

    Три последних матча с участием «Брайтона» завершились вничью. Сначала подопечные Фабиана Хюрцелера поделили очки с «Вест Хэмом» (1:1), а затем разошлись миром с «Брентфордом» (0:0) и «Астон Виллой» (2:2). Таким образом, «Брайтон» не выигрывает в семи матчах кряду. Последний раз «чайки» брали три очка в игре с «Борнмутом» (2:1) в 12-м туре.

    «Арсенал»

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    «Арсенал» идет вслед за лидирующим «Ливерпулем» и с 39 очками в активе отстает от «красных» на 6 баллов, сыграв при этом на один матч больше. Команда Микеля Артеты одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 38:17.

    «Канониры» набрали отличный ход, одержав три победы кряду. В крайнем туре лондонцы обыграли в гостях «Брентфорд» (3:1), а до этого оказались сильнее «Ипсвича» (1:0) и «Кристал Пэлас» (5:1). Общая беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ на данный момент составляет 9 матчей — 6 побед и 3 ничьи.

    Личные встречи

    Команды сыграли вничью в матче первого круга — 1:1. В последних 10-ти встречах на счету «Арсенала» 5 побед, «Брайтон» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон» — «Арсенал» с коэффициентом 2.40.

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