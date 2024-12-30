Захарян вернулся к тренировкам в общей группе

Российский полузащитник «Реал Сосьедад»приступил к тренировкам в общей группе.

«Сегодня, 30 декабря, команда возобновила тренировки после небольшой паузы. Арсен Захарян тренируется в общей группе без ограничений», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

21-летний россиянин получил травму лодыжки 6 августа и после этого ему была сделана операция. К тренировкам по индивидуальной программе он приступил 17 октября, теперь врачи разрешили ему работать без ограничений.

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Всего за испанский клуб Захарян после перехода из московского «Динамо» сыграл 40 матчей, забил один мяч и сделал два ассиста.