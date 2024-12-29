Роналду: Анчелотти — ключ к успехам «Реала»

Нападающийоценил работу наставника

«Я ехал сюда с друзьями, и они спрашивали, что значит быть хорошим тренером. Я думаю, есть целый ряд факторов, от которых это зависит. Для меня главное — то, как ты работаешь с игроками. И Карло, по моему мнению, один из тех, кто умеет с ними работать.

Как по мне, он был и остается ключом к успехам "Реала". Это не совпадение, что клуб завоевал так много трофеев в последние годы. Для этого нужно нечто необычное и особенное, и Карло этим обладает.

Он не только хороший человек, но и прекрасный тренер, а это очень важно», — приводит слова Роналду Record.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании на данный момент.