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    Роналду: Анчелотти — ключ к успехам «Реала»

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    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил работу наставника «Реала» Карло Анчелотти.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я ехал сюда с друзьями, и они спрашивали, что значит быть хорошим тренером. Я думаю, есть целый ряд факторов, от которых это зависит. Для меня главное — то, как ты работаешь с игроками. И Карло, по моему мнению, один из тех, кто умеет с ними работать.

    Как по мне, он был и остается ключом к успехам "Реала". Это не совпадение, что клуб завоевал так много трофеев в последние годы. Для этого нужно нечто необычное и особенное, и Карло этим обладает.

    Он не только хороший человек, но и прекрасный тренер, а это очень важно», — приводит слова Роналду Record.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании на данный момент.

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