«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал победу над(2:1) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

В составе хозяев голы забили Трево Чалоба на 31-й минуте и Эберечи Эзе на 52-й минуте.

У гостей единственный гол записал на свой счет Тайлер Диблинг на 15-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Саутгемптон 2:1 Голы: 0:1 Тайлер Диблинг (15'), 1:1 Трево Чалоба (31'), 2:1 Эберечи Эзе (52') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Трево Чалоба, Уилл Хьюз (Шейк Дукуре, 86'), Хефферсон Лерма, Эберечи Эзе (Даити Камада, 86'), Исмаила Сарр (Эдвард Нкетиа, 90'), Жан-Филипп Матета Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Кайл Уолкер-Питерс (Райан Мэннинг, 86'), Джеймс Бри, Нейтан Вуд, Ян Беднарек, Тейлор Харвуд-Беллис, Тайлер Диблинг (Адам Лаллана, 86'), Матеуш Фернандеш, Джо Арибо (Лесли Угочукву, 51'), Пол Онуачу (Кэмерон Арчер, 65'), Адам Армстронг (Камал Дин Сулемана, 65') Предупреждения: Матеуш Фернандеш (58'), Тейлор Харвуд-Беллис (69'), Уилл Хьюз (79'), Ян Беднарек (80'), Эдвард Нкетиа (90 + 6')

После этого матча «Кристал Пэлас» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе, а «Саутгемптон» — на последней 20-й позиции с 6-ю баллами.