Барони: У «Аталанты» лучший тренер последнего десятилетия в Италии

Наставник «Лацио»высказался о матче с «Аталантой» в 18-м туре Серии А. Встреча закончилась вничью 1:1.

«Это был очень сложный матч. Но именно поэтому команда должна придерживаться того, чему следовала до сих пор, и оставаться в рамках этого уровня игры.

По моему мнению, "Аталанта" является клубом, который всегда уважительно относится к соперникам, и имеет в распоряжении лучшего тренера последнего десятилетия в Италии — настоящего ориентира для многих тактиков», — сказал Барони Sky Sport Italia.

Календарь и таблица Серии А

На данный момент «Аталанта» под руководством Гасперини возглавляет турнирную таблицу Серии А.