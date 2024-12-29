Барони: У «Аталанты» лучший тренер последнего десятилетия в Италии

Джан Пьеро Гасперини Фото: globallookpress.com
«Это был очень сложный матч. Но именно поэтому команда должна придерживаться того, чему следовала до сих пор, и оставаться в рамках этого уровня игры.
По моему мнению, "Аталанта" является клубом, который всегда уважительно относится к соперникам, и имеет в распоряжении лучшего тренера последнего десятилетия в Италии — настоящего ориентира для многих тактиков», — сказал Барони Sky Sport Italia.
На данный момент «Аталанта» под руководством Гасперини возглавляет турнирную таблицу Серии А.