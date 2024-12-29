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    Барони: У «Аталанты» лучший тренер последнего десятилетия в Италии

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Лацио
    Наставник «Лацио» Марко Барони высказался о матче с «Аталантой» в 18-м туре Серии А. Встреча закончилась вничью 1:1.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Это был очень сложный матч. Но именно поэтому команда должна придерживаться того, чему следовала до сих пор, и оставаться в рамках этого уровня игры.

    По моему мнению, "Аталанта" является клубом, который всегда уважительно относится к соперникам, и имеет в распоряжении лучшего тренера последнего десятилетия в Италии — настоящего ориентира для многих тактиков», — сказал Барони Sky Sport Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    На данный момент «Аталанта» под руководством Гасперини возглавляет турнирную таблицу Серии А.

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