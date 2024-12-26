приметв поединке 18-го тура чемпионата Англии, который состоится 26 декабря на стадионе «Молинью» и начнется в 20:30 по мск.

После четырех поражений подряд «волки» все же смогли одержать долгожданную победу. В прошлом туре они на выезде разгромили «Лестер Сити» со счетом 3:0. Это позволило им набрать 12 очков и сократить разрыв с «лисами» до двух пунктов. Таким образом, хозяева улучшили свои шансы на то, чтобы покинуть зону вылета в ближайшее время.

«Манчестер Юнайтед» в прошлом туре потерпел унизительное поражение при домашних болельщиках. Команда Рубена Аморима проиграл 0:3 «Борнмуту», что стало крайне неожиданным результатом. У «манкунианцев» 3 поражения в 4 матчах турнира. После 17 туров клуб занимает 13-е место с 22 очками на счету.

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Прогнозы и ставки

МЮ имеет хорошие шансы для того, чтобы реабилитироваться. Клуб выиграл 4 последних матча против «Вулвз».

Букмекеры считают «Ман Юнайтед» фаворитом встречи за 1.79. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 4.30.

В прогнозе экспертов LiveSport.Ru можно найти две ставки с коэффициентами 2.20 и 2.75.

можно найти две ставки с коэффициентами 2.20 и 2.75. Искусственный интеллект считает, что МЮ оправдает статус фаворита и выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run. Сайт предлагает коэффициенты, статистику и стартовые составы команд.

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