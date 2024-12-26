В Болгарии заявили, что не ведут переговоры с РФС о возможном матче

Технический директор Федерации футбола Болгарииоценил вероятность матча против сборной России.

«В марте у нас игры Лиги наций и товарищеский матч с Россией невозможен. Но мы бы могли сыграть в июне следующего года. Общение с разными федерациями ведется, но с РФС никаких контактов по поводу возможной товарищеской игры пока нет. На данный момент наши федерации обсуждают многие темы, которые никак не связаны с возможной игрой», — цитирует Котева Sport24.

В 2024 году сборная России сыграла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.