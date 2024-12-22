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    Анчелотти: Победа над «Севильей» стала отличным завершением года

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги 2024 года после победы над «Севильей» (4:2) в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мы провели хороший матч со множеством моментов. Отличное завершение года. Именно этого мы и хотели — быть в борьбе и хорошо отдохнуть к 2025 году. Игроки атаки лучше проявляют себя. Сегодня не хватало такого важного игрока, как Винисиуса, но они очень хорошо справились.

    Мы также лучше выходили из обороны, и у нас появлялось больше возможностей. Игра на угловых была отработана, а Килиан Мбаппе, который обладает хорошим ударом, забил фантастический гол, похожий на гол в ворота "Сельты".

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    Хесус Навас заслужил аплодисменты это своей карьерой, своими успехами и прежде всего отношением. Он был примером для футбола, каждый хотел бы иметь футболистов с таким духом и характером — Навас олицетворяет всё это», — цитирует Анчелотти Marca.

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