«Сельта» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:0, обзор голов

Еще в первом тайме автором дубля в этой игре стал 23-летний нападающий Пабло Дюран.
Футбол. Испания. Примера
Сельта — Реал Сосьедад 2:0
Голы: 1:0 Пабло Дуран (40'), 2:0 Пабло Дуран (45 + 1') Сельта: Висенте Гуайта, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Серхио Каррейра (Уго Альварес, 72'), Оскар Мингуэза (Карлос Домингес, 90'), Франсиско Пейнадо, Илаш Мориба, Пабло Дуран (Уиллот Сведберг, 73'), Борха Иглесиас (Анастасиос Дувикас, 90'), Альфон Гонсалес (Франко Серви, 84') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос (Jon Martin, 46'), Хон Пачеко, Хон Арамбуру, Микель Оярсабаль (Такэфуса Кубо, 64'), Лука Сучич, Брайс Мендес (Пабло Марин, 83'), Серхио Гомес, Беньят Туррьентес (Шеральдо Бекер, 46'), Игор Субельдия, Андер Барренечеа (Орри Оускарссон, 46') Предупреждения: Микель Оярсабаль (20'), Беньят Туррьентес (28'), Шеральдо Бекер (56'), Хави Родригес (61'), Карл Старфельт (69'), Пабло Дуран (70'), Игор Субельдия (71'), Такэфуса Кубо (83')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Сельта» смогла набрать 24 очка и занимает десятое место в турнирной таблице. В активе «Сосьедада» осталось 25 баллов и седьмая строчка.